Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей

По итогам текущего года Китай займет лидирующее место в мировом экспорте автомобилей, отмечает газета "Никкеи" со ссылкой на данные. За 11 месяцев 2023 года объем экспорта автомобилей из Китая увеличился на 58,4%, достигнув отметки в 4,41 миллиона единиц.
Одной из ключевых причин этого роста является активный экспорт в Россию. Этот показатель вывел Китай на первое место, обойдя Японию, которая ранее занимала лидирующие позиции в рейтинге мировых экспортеров автомобилей. За отчетный период Япония экспортировала 3,99 миллиона единиц автомобилей.
Отметим, что в течение января по ноябрь текущего года Китай поставил в Россию около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз превышает показатель предыдущего года.
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