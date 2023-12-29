Премьер Украины Шмыгаль запросил срочную встречу с "хозяевами" в январе

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль срочно хочет встретиться со своими западными кураторами.

Фото: Telegram

Свое желание обратиться к донорам он мотивировал" исключительно высокой неопределенностью" по поводу бюджета на наступающий год.

Необходимо напомнить, что сперва американский Конгресс не согласовал пакет на 60 млрд долларов для Киева, а потом и ЕС повторил тот же трюк с 50 млрд евро.

Теперь Киев остался без средств к существованию.

"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное и оперативное внешнее финансирование, начиная с января", — обратился к хозяевам Шмыгаль.

По его словам, Киеву финансы нужны уже в январе. Они даже нужны не на боевые действия, а на "неотложные бюджетные нужды". Подозреваем, что сюда входят заработная плата государственным служащим, поддержание работы правительства, пенсии.

Правда, Запад абсолютно не интересуют пенсии и зарплаты учителей Украины. Накануне Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи, куда вошло только вооружение и ни цента наличкой.

Киев сегодня не способен оплатить даже базовые потребности государства без подачек своих хозяев.