Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль срочно хочет встретиться со своими западными кураторами.
Свое желание обратиться к донорам он мотивировал" исключительно высокой неопределенностью" по поводу бюджета на наступающий год.
Необходимо напомнить, что сперва американский Конгресс не согласовал пакет на 60 млрд долларов для Киева, а потом и ЕС повторил тот же трюк с 50 млрд евро.
Теперь Киев остался без средств к существованию.
"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное и оперативное внешнее финансирование, начиная с января", — обратился к хозяевам Шмыгаль.
По его словам, Киеву финансы нужны уже в январе. Они даже нужны не на боевые действия, а на "неотложные бюджетные нужды". Подозреваем, что сюда входят заработная плата государственным служащим, поддержание работы правительства, пенсии.
Правда, Запад абсолютно не интересуют пенсии и зарплаты учителей Украины. Накануне Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи, куда вошло только вооружение и ни цента наличкой.
Киев сегодня не способен оплатить даже базовые потребности государства без подачек своих хозяев.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.