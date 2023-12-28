Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Харьков и Одессу

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что Украина может потерять Харьков, Одессу и Николаев. Он подчеркнул, что боевики Вооружённых сил Украины будут постепенно терять боеспособность и отступать.

Фото: pxfuel.com

При этом, обращает внимание Риттер, сам он не знаком с планом боевых действий, который разрабатывает Москва, но убеждён, что российская армия намерена взять под свой контроль также и Одессу. В таком случае, объясняет военный эксперт, Крым окажется в безопасности от ракетных ударов со стороны украинских формирований.