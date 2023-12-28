Sohu: Макрон ведёт себя странно, когда говорит о России и Путине

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Отношения между Россией и Францией в настоящее время весьма сложные. Однако из Парижа поступают необычные сигналы. Речь о высказваниях президента Франции Эммануэля Макрона относительно России и её лидера Владимира Путина, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По мнению его автора, Макрон демонстрирует, назовём его так, неоднозначное поведение, публично критикуя Путина, а затем приглашая его во Францию.

Французский президент систематически критикует Россию и её лидера. Однако несколько дней назад произошло нечто необычное — Макрон внезапно проявил интерес к диалогу с Путиным.

Он заявил о готовности к переговорам и отметил, что не менял свой номер телефона с момента последнего разговора с российским лидером. Затем французский президент изъявил готовность пригласить Путина во Францию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии в следующем году. Добавив, впрочем, что если для того будут подходящие условия.

Однако в материале отмечается, что заявление Макрона является необычным поворотом. В связи с чем делается предположение, что президент Франции, вероятно, реагирует на возможные изменения в мировой политике.

Отмечается, что Запад не добился успеха в противостоянии с Россией. И предстоящий год может стать ключевым, ситуация в политическом балансе может окончательно склониться в пользу Москвы.

Макрон, вероятно, осознал этот перелом и стремится заранее наладить контакты с Путиным и Россией, оценивая отношение к Европе и планируя будущие действия, говорится в материале.

Со своей стороны заметим, что президент Франции уже проявил себя как политик, который много чего говорит, но сказанное им воплощения на практике зачастую не имеет. По крайней мере, что касается международных дел.

А потому и недавно сказанное им можно принять к сведению, а далее понаблюдать, что из этого всего получится.