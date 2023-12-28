FT: инвестиции в фондовый рынок Китая за несколько месяцев рухнули на 87 %

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В последние месяцы 2023 года наблюдается сокращение объема иностранных инвестиций в китайский фондовый рынок на 87%, с 33 миллиардов долларов в августе до 4,4 миллиарда долларов, согласно данным платформы Stock Connect, связанной с Шанхайской и Гонконгской биржами, сообщает Financial Times.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Эксперты связывают потерю практически всех иностранных средств с переоценкой возможностей китайской экономики для выхода на траекторию роста. Этот тренд сопровождается продолжающимся падением стоимости китайских ценных бумаг, где индекс CSI 300 с начала декабря сократился на три процента и за год — на около 14 процентов.

Инвесторы обращают внимание на проблемы девелоперов, указывая на трудности в секторе недвижимости, но основное внимание уделяется общему восприятию ситуации. Директор по инвестициям и управлению активами компании UOB Kay Hian Ван Ки подчеркивает, что основной проблемой стало доверие, получившее много ударов за последний год.

Такая обстановка возникла в контексте борьбы Пекина с слухами о проблемах в экономике. Китайское Министерство госбезопасности определило негативные комментарии в соцсетях как угрозу национальной безопасности. С августа власти страны пытаются ограничить возможности местных экспертов обсуждать экономические проблемы как в публичных, так и в частных беседах. В декабре на встрече Политбюро Компартии Китая было принято решение усилить экономическую пропаганду и более тщательно контролировать общественное мнение.