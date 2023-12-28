Медведев назвал временно оккупированные Украиной русские города

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил переговоры с Украиной, но только после освобождения временно оккупированных ею русских городов.

Фото: Kremlin.ru

В четверг политик перечислил их в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные", — написал он.

Среди других целей СВО, которые привёл Медведев, — разоружение украинских войск, свержение правящего бандеровского режима и отказ киевской власти от идеологии неонацизма.

Он напомнил также, что, в отличие от "безумных властей Украины", Россия никогда не отвергала переговоры.

Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции назвал Одессу русским городом. Затем, комментируя его заявление, военный эксперт Виктор Литовкин перечислил другие временно украинские города, которые войдут в состав РФ вместе с окружающими их регионами.