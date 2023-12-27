Цена электроэнергии в Германии сохранится на высоком уровне для потребителей: несмотря на удешевление газа, глава Федерального сетевого агентства, Клаус Мюллер, заявил, что не следует ожидать снижения цен до уровня предшествовавшего энергетического кризиса.
Он выразил это мнение в интервью газете Rheinische Post. Мюллер отметил, что, хотя стоимость электроэнергии в Германии снизилась по сравнению с предыдущим годом, она по-прежнему выше, чем до 2022 года.
По его словам, эпоха низких цен на электроэнергию стала в прошлом. Традиционные источники энергии, такие как газ и уголь, остаются в центре внимания энергетики Германии. После отказа от российского трубопроводного газа в пользу сжиженного природного газа (СПГ), цены на электроэнергию увеличились.
Стоимость сжиженного газа выше по сравнению с трубопроводным, но в текущем году потребление более 33 миллиардов кубометров СПГ в ФРГ сказалось на ценах электроэнергии.
В сравнении с этим, объем природного газа, поступившего в Германию через трубопровод "Северный поток" в 2021 году, был вдвое больше, сообщает oilcapital.ru.
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