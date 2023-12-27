Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ

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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный на фоне поражений украинской армии потребовал больше военной помощи для Украины. Об этом пишет издание Newsweek.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией", — отмечается в материале.

Кроме того, обозреватели издания также подчеркнули, что требование украинского главкома было выдвинуто в связи с продвижением российский военнослужащих на территории Украины.

В последнее время западные СМИ всё чаще сообщают о том, что США и Евросоюз стали ставать от украинского конфликта. На фоне этого поддержка Владимира Зеленского постепенно ослабевает.