Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный на фоне поражений украинской армии потребовал больше военной помощи для Украины. Об этом пишет издание Newsweek.
"Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией", — отмечается в материале.
Кроме того, обозреватели издания также подчеркнули, что требование украинского главкома было выдвинуто в связи с продвижением российский военнослужащих на территории Украины.
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