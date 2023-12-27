Песков прокомментировал возможное выделение Киеву 20 миллиардов евро

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Возможное выделение Евросоюзом ещё 20 миллиардов евро Украине не повлияет на ход СВО, заверил в среду Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости by Алексей Дружинин

Ранее Financial Times рассказала о запасном плане еврочиновников, по которому можно изыскать средства на продолжение помощи Киеву взамен заблокированных Виктором Орбаном 50 миллиардов евро.

"Поменять ход событий на СВО эти деньги не смогут, — заявил пресс-секретарь президента РФ. — Мы продолжаем СВО. Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами".

Эти деньги вынимают из карманов европейских налогоплательщиков и в ущерб развитию ЕС, и так переживающего непростые времена, направляются в погрязшую в коррупции Украину, добавил он.