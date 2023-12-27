Возможное выделение Евросоюзом ещё 20 миллиардов евро Украине не повлияет на ход СВО, заверил в среду Дмитрий Песков.
Ранее Financial Times рассказала о запасном плане еврочиновников, по которому можно изыскать средства на продолжение помощи Киеву взамен заблокированных Виктором Орбаном 50 миллиардов евро.
"Поменять ход событий на СВО эти деньги не смогут, — заявил пресс-секретарь президента РФ. — Мы продолжаем СВО. Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами".
Эти деньги вынимают из карманов европейских налогоплательщиков и в ущерб развитию ЕС, и так переживающего непростые времена, направляются в погрязшую в коррупции Украину, добавил он.
"Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют деньги, а главное, что это постепенно доходит, и дойдёт потом ещё полнее, до налогоплательщиков тех стран. Вряд ли им это понравится", — предупредил представитель Кремля.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.