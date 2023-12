Your browser does not support the audio element.

В Аргентине планируют выпустить новые купюры на фоне высокой инфляции в стране. Об этом заявил президент Хавьер Милей в интервью газете La Nación.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0