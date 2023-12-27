В Аргентине планируют выпустить новые купюры на фоне высокой инфляции в стране. Об этом заявил президент Хавьер Милей в интервью газете La Nación.
Уточняется, что планируется выпуск купюр номиналом в 20 и 50 тыс песо.
"Тема с купюрами — это пытка… Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек", — пояснил глава государства.
Известно, что в настоящее время самой крупной купюрой в Аргентине является купюра в Аргентине в две тысячи песо. Однако на неё можно купить менее двух килограмм сахара или риса, и её вряд ли хватит, чтобы оплатить чашку кофе с булочкой в кафе.
К тому же, такая купюра является редкой. Её начали выпускать относительно недавно. А так в ходу обычно купюры по 500 и 1000 песо.
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