Милей введёт в Аргентине новые купюры из-за высокой инфляции

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В Аргентине планируют выпустить новые купюры на фоне высокой инфляции в стране. Об этом заявил президент Хавьер Милей в интервью газете La Nación.

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Уточняется, что планируется выпуск купюр номиналом в 20 и 50 тыс песо.

"Тема с купюрами — это пытка… Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек", — пояснил глава государства.

Известно, что в настоящее время самой крупной купюрой в Аргентине является купюра в Аргентине в две тысячи песо. Однако на неё можно купить менее двух килограмм сахара или риса, и её вряд ли хватит, чтобы оплатить чашку кофе с булочкой в кафе.

К тому же, такая купюра является редкой. Её начали выпускать относительно недавно. А так в ходу обычно купюры по 500 и 1000 песо.