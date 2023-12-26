Грету Тунберг назвали "самой известной в мире прогульщицей"

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Европейское отделение издания Politico опубликовало юмористический антирейтинг политиков 2023 года, включив в него шведскую экологическую активистку Грету Тунберг. Она была названа "самой известной в мире прогульщицей" с номинацией "Как ты смеешь", фразой, произнесенной ею на совещании ООН по климату в 2019 году.

Фото: openverse.org by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

В статье отмечается, что за четыре года Тунберг вступила во взрослый мир, оставаясь на тропе борьбы, но в другом направлении. Подчеркивается, что после антисемитских нападений в Европе она обратила внимание на Израиль, принимая участие в антиизраильских протестах и высказывая мнение о том, что военный ответ Израиля сравним с геноцидом. Этот "антиизраильский поворот агрессивной шведки" вызвал критику со стороны ее бывших сторонников и подверг ее движение в защиту окружающей среды сомнению.