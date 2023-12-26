Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США

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Японская компания Mitsui & Co., участвующая в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ — 2" в России, решила отозвать всех своих сотрудников из японского консорциума J-Arc, который владеет долей в 10% в проекте. Как сообщает EADaily, это связано с опасениями перед санкциями со стороны США. Однако это не означает, что Mitsui & Co. выходит из российского проекта.

J-Arc представляет собой японский консорциум, включающий Mitsui & Co. и Jogmec. По информации газеты "Санкей симбун", отзыв прикомандированных сотрудников Mitsui & Co. является попыткой защитить их от возможных санкций США. Важно отметить, что отзыв сотрудников не свидетельствует о выходе компании из проекта.

В ноябре США ввели санкции в отношении проекта "Арктик СПГ — 2". Это привело к тому, что участники проекта, включая Mitsui & Co., объявили о форс-мажоре по своим контрактам. Сообщалось также, что китайские и японские участники проекта обратятся к США с просьбой об исключении из санкций.

Несмотря на отзыв сотрудников, компания Mitsui & Co. пока остается участником проекта "Арктик СПГ — 2". Ситуация подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются участники проектов в России из-за геополитических событий и санкций.