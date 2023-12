Your browser does not support the audio element.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг заявление, сделанное на пресс-конференции президента Зеленского, о том, что военное командование запросило мобилизацию полумиллиона человек. Однако он подтвердил, что была сформирована некая цифра по потребностям в личном составе на следующий год.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.