Главком ВСУ Залужный заявил о "неактуальности" понятий 2 и 3 групп инвалидности

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг заявление, сделанное на пресс-конференции президента Зеленского, о том, что военное командование запросило мобилизацию полумиллиона человек. Однако он подтвердил, что была сформирована некая цифра по потребностям в личном составе на следующий год.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на конкретные числа и продолжает заниматься защитой государства, формулируя запросы на боеприпасы и человеческий ресурс.

Относительно предложения лишить отсрочки инвалидов 2 и 3 групп, Залужный отметил, что считает эти понятия "неактуальными". По его мнению, решение о пригодности к военной службе должна принимать военно-врачебная комиссия, а не уровень инвалидности, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

Он отметил, что новый законопроект Генштаба предусматривает сохранение двух понятий — "годен" и "негоден", и отказ от термина "ограничено годный". Залужный подчеркнул, что решение о признании человека годным или негодным будет приниматься военно-врачебной комиссией, чтобы армия пополнялась физически подготовленными людьми.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный не посчитал "женскую мобилизацию" на Украине хорошей идеей.