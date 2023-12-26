Боевики Вооружённых сил Украины развернули в Киеве блокпосты, чтобы проводить учения. Уточняется, что в ходе них украинские военнослужащие будут отрабатывать проверки транспорта и документов и "определённые демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".
Как отметили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, учения будут проводиться совместно с группировкой сил и средств обороны столицы Украины и киевской городской военной администрацией. Вестись учения будут в разных районах города с 25 по 28 декабря.
Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений", — значится в сообщении администрации.
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