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В США зафиксировано рекордное количество попыток нелегальной миграции

Мир

В США за последние 5 дней зафиксировано рекордное количество попыток нелегального въезда — почти 50 тысяч человек, согласно данным погранично-таможенной службы страны. Ранее подобные цифры не превышали 10 тысяч за аналогичный период, а в ноябре ситуация была еще более устойчивой со значениями 6-7 тысяч.

В США зафиксировано рекордное количество попыток нелегальной миграции
Фото: Openverse by Rasande Tyskar is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти статистические данные вновь подчеркивают неспособность администрации президента Байдена эффективно решить миграционный кризис, сообщает "Комсомольская Правда".

Американские таможенники откровенно признают, что постоянный поток беженцев создает значительную нагрузку не только на штаты, прилегающие к границе, но и на другие регионы, принимающие этих мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигранты получили повестки сразу после получения российских паспортов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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