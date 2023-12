В США за последние 5 дней зафиксировано рекордное количество попыток нелегального въезда — почти 50 тысяч человек, согласно данным погранично-таможенной службы страны. Ранее подобные цифры не превышали 10 тысяч за аналогичный период, а в ноябре ситуация была еще более устойчивой со значениями 6-7 тысяч.

Фото: Openverse by Rasande Tyskar is licensed under CC BY-NC 2.0