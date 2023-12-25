Украинский политолог Бала заявил об инциденте, связанном с украинскими солдатами, которые не доехали домой после отпуска.
По его словам, одной из бригад в районе Авдеевки было разрешено отправить 108 военных в отпуск на праздники. Решение о том, кто сможет уехать, было принято путем жеребьевки.
Те, кто не выиграл в жеребьевке, были глубоко расстроены, и даже просили поменяться местами, но никто не согласился. Все солдаты стремились увидеть своих родных после длительного времени, проведенного в зоне боевых действий, сообщает российский Telegram-канал "Повёрнутые на Z войне".
"Все, кто вытащил жребий, сели в автобусы и уехали, но не доехали", — сообщил политолог в социальных сетях.
Бала подчеркнул отсутствие официальной информации от украинских властей по этому вопросу и выразил свое недовольство тем, что действующая власть скрывает потери и не проявляет должного уважения к погибшим.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.