Украинский политолог заявил, что 108 солдат ВСУ уехали в отпуск, но "не доехали"

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Украинский политолог Бала заявил об инциденте, связанном с украинскими солдатами, которые не доехали домой после отпуска.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

По его словам, одной из бригад в районе Авдеевки было разрешено отправить 108 военных в отпуск на праздники. Решение о том, кто сможет уехать, было принято путем жеребьевки.

Те, кто не выиграл в жеребьевке, были глубоко расстроены, и даже просили поменяться местами, но никто не согласился. Все солдаты стремились увидеть своих родных после длительного времени, проведенного в зоне боевых действий, сообщает российский Telegram-канал "Повёрнутые на Z войне".

"Все, кто вытащил жребий, сели в автобусы и уехали, но не доехали", — сообщил политолог в социальных сетях.

Бала подчеркнул отсутствие официальной информации от украинских властей по этому вопросу и выразил свое недовольство тем, что действующая власть скрывает потери и не проявляет должного уважения к погибшим.