Вступивший в ряды ВСУ актёр сериала "Черные кошки" Колесник погиб в зоне СВО

Актер Богдан Колесник, известный российским зрителям по роли в сериале "Черные кошки", вступивший в ряды ВСУ, скончался 23 декабря в зоне проведения СВО, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино в своем аккаунте в социальных сетях.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Сериал "Черные кошки" был выпущен в декабре 2013 года и рассказывает о борьбе с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения "Бранденбург 800" в послевоенные годы, сообщает "Газета.Ru". Съемки проходили в Одессе, а кроме украинского актера Богдана Колесника, в проекте приняли участие известные российские артисты, включая Павла Деревянко и Ольгу Ломоносову.

Ранее сообщалось, что российская армия пошла в мощную атаку под Клещеевкой, а в ВСУ заявили, что добровольцы для украинской армии уже кончились.