Актер Богдан Колесник, известный российским зрителям по роли в сериале "Черные кошки", вступивший в ряды ВСУ, скончался 23 декабря в зоне проведения СВО, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино в своем аккаунте в социальных сетях.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0