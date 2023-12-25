Президент Белоруссии рассказал о состоянии российского ядерного оружия

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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, заявил, что все тактическое ядерное оружие, размещенное на территории страны, находится в отличном состоянии. Лукашенко подчеркнул регулярное обучение военнослужащих использованию такого оружия.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

Президент утверждает, что обладание ядерным арсеналом является ключом к безопасности Белоруссии и предоставляет ей вес в мировой политике.

Решение о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории также поддерживается госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии, Дмитрием Мезенцевым, как фактор, способствующий повышению защищенности региона.