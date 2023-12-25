Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, заявил, что все тактическое ядерное оружие, размещенное на территории страны, находится в отличном состоянии. Лукашенко подчеркнул регулярное обучение военнослужащих использованию такого оружия.
Президент утверждает, что обладание ядерным арсеналом является ключом к безопасности Белоруссии и предоставляет ей вес в мировой политике.
Решение о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории также поддерживается госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии, Дмитрием Мезенцевым, как фактор, способствующий повышению защищенности региона.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.