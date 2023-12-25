В Госдепе заявили, что США хотят видеть Польшу лидером ЕС

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Помощник американского госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, что США хотели бы видеть в Польше будущего лидера Евросоюза. Таким образом, по его словам, Вашингтон продолжит укреплять Польшу в военном отношении. При этом он уточнил, что именно такова декларируемая цель нового правительства Дональда Туска.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

О'Брайен обратил внимание, что что сотрудничество США и Польши в сфере безопасности всегда было и остаётся тесным. Так, две трети союзником по Североатлантическому альянсу тратят на оборону 2% от ВВП, тогда как Польша расходует гораздо больше.

В связи со всем этим представители Белого дома высоко оценивают разработки польских военных планов. В Вашингтоне также надеются на то, что удастся укрепить контакты с Варшавой ещё сильнее.

При этом новое польское правительство также выразило готовность продолжить курс Варшавы по укреплению обороноспособности. Едва придя к должности премьер-министра, Туск сразу заявил о том, что собирается сменить руководителей польских спецслужб.