Латвия отправила Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Латвия направила в сторону Киева автомобили, которые были изъяты у водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает argumenti.ru.
"Латвия отправила Украине конфискованные у водителей в состоянии опьянения автомобили общей стоимостью приблизительно €903 тыс. (примерно 91 млн рублей). По данным Delfi, Рига передала Киеву 271 машину. В настоящее время в правительстве готовятся документы для отправки ещё 34 автомобилей, оцененных в €161,8 тыс. (примерно 16 млн рублей)", — говорится в процитированном сообщении.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.