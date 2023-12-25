Латвия отправила Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

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Латвия направила в сторону Киева автомобили, которые были изъяты у водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает argumenti.ru.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.