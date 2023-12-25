Беспорядки в Белграде после внеочередных выборов в парламент Сербии спровоцированы извне, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он убеждён, что протесты не обоснованы — никаких сомнений в легитимности прошедших выборов нет.
"И кроме того, налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде, — заметил Песков. — Это то, что мы наблюдаем".
Он выразил уверенность в том, что власти Сербии наведут порядок в стране.
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела республики, добавил представитель Кремля. "Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно в дела союзной нам и партнёрской Сербии", — объяснил он.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.