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В Кремле увидели в беспорядках в Белграде вмешательство извне

0:49
Мир

Беспорядки в Белграде после внеочередных выборов в парламент Сербии спровоцированы извне, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле увидели в беспорядках в Белграде вмешательство извне
Фото: РИА Новости by Алексей Дружинин

Он убеждён, что протесты не обоснованы — никаких сомнений в легитимности прошедших выборов нет.

"И кроме того, налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде, — заметил Песков. — Это то, что мы наблюдаем".

Он выразил уверенность в том, что власти Сербии наведут порядок в стране.

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела республики, добавил представитель Кремля. "Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно в дела союзной нам и партнёрской Сербии", — объяснил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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