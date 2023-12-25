Le Figaro: США пойдут на мир с Россией независимо от выборов

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Во Франции заявили, что США пойдут на мир с РФ независимо от выборов. По словам обозревателя французского издания Le Figaro и эксперта по геополитике Рено Жирара, несмотря на исход президентских выборов в Соединённых Штатах, Вашингтон намерен заключить мир с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: МИД РФ

"Либо [экс-президента США Дональда - ред.] Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация [президента США Джо - ред.] Байдена и демократы также в конечном счёте захотят мира", — поделился своей точкой зрения Жирар.

По его мнению, в США, в первую очередь, собираются сосредоточиться на Китае, к тому же, знают, что всё заводит их слишком далеко. При этом в Киеве уже понимают, что не победят Россию и не сумеют вернуть русскоязычные регионы. Именно из-за этого в сторону президента Украины Владимира Зеленского в последнее время всё больше критики.