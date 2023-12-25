Президент Аргентины Хавьер Милей своеобразно поздравил соотечественников с католическим Рождеством.
Глава Аргентинской Республики опубликовал в социальных сетях свою фотографию с угрожающим видом и бейсбольной битой в руках.
"Счастливых праздников и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом", — предупредил аргентинцев Милей.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины предложил Владимиру Зеленскому провести конференцию по Украине.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.