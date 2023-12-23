В случае, если российские замороженные активы будут конфискованы, то Москва разорвёт дипломатические отношения с Соединёнными Штатами.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Главное, чтобы это не стало очередной "красной чертой" от Кремля. Тем более, что такой серьёзный ультиматум впустую не говорится, пишет "Царьград".
А зачем Байден требует от Европы конфисковать деньги России в евробанках и каковы будут последствия этого шага, объясняет политический аналитик Андрей Перла, отмечая, воспитанность нашей дипломатии.
А значит, всё же это еще не серьёзный намёк, уверен он.
В видео он объясняет, что это, в конце концов — просто воровство из русского кармана или уже "закат Европы"?
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.