МИД РФ: в случае конфискации активов Россия разорвёт дипотношения с США

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В случае, если российские замороженные активы будут конфискованы, то Москва разорвёт дипломатические отношения с Соединёнными Штатами.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

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Главное, чтобы это не стало очередной "красной чертой" от Кремля. Тем более, что такой серьёзный ультиматум впустую не говорится, пишет "Царьград".

А зачем Байден требует от Европы конфисковать деньги России в евробанках и каковы будут последствия этого шага, объясняет политический аналитик Андрей Перла, отмечая, воспитанность нашей дипломатии.

А значит, всё же это еще не серьёзный намёк, уверен он.

В видео он объясняет, что это, в конце концов — просто воровство из русского кармана или уже "закат Европы"?