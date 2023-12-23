Канцлер Олаф Шольц получил титул главного политического лузера в ФРГ

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц теперь "обладатель" титула "главный политический лузер в ФРГ".

Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

Его рейтинг в рейтинге одобрения политиков Германии в декабре снизился сильнее всех. Он потерял 14 пунктов, сообщает журнал Der Spiegel.

"Характерно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга", — отмечает автор статьи.

Однако рейтинг главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса остался прежним — сохранил второе место после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.