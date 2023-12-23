Канцлер Германии Олаф Шольц теперь "обладатель" титула "главный политический лузер в ФРГ".
Его рейтинг в рейтинге одобрения политиков Германии в декабре снизился сильнее всех. Он потерял 14 пунктов, сообщает журнал Der Spiegel.
"Характерно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга", — отмечает автор статьи.
Однако рейтинг главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса остался прежним — сохранил второе место после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.