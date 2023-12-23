Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
British Medical Journal: шампанское может таить опасность для глаз
Ученые рассказали, что ядерный взрыв может сделать с астероидом
У сиквела "Аквамена" появились первые рецензии со шквалом критики
Врач Лисицкая нашла связь между сухим воздухом в квартире и ОРВИ
Зуб мегалодона возрастом 3,5 миллиона лет впервые в истории найден нетронутым на глубоководном дне
Кардиолог Фомичева: промокшие ноги могут способствовать развитию проблем с сердцем
Сиквел "Аквамена" стартовал вдвое хуже первой части
"Москалей треба потребляти": откровение Лолиты скинуло маску
Зеленский на ставке требовал держать Авдеевку любыми способами до весны

Канцлер Олаф Шольц получил титул главного политического лузера в ФРГ

0:44
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц теперь "обладатель" титула "главный политический лузер в ФРГ".

Канцлер Олаф Шольц получил титул главного политического лузера в ФРГ
Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

Его рейтинг в рейтинге одобрения политиков Германии в декабре снизился сильнее всех. Он потерял 14 пунктов, сообщает журнал Der Spiegel.

"Характерно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга", — отмечает автор статьи.

Однако рейтинг главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса остался прежним — сохранил второе место после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Китае уверены, что Германия пожалеет о попытках конфискации российских активов

На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.

Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине
Украине не достанутся конфискованные в ЕС российские активы
Певец Лепс поддержал Шамана после отказа Агутина выходить с ним на сцену
Листья рассады будут яркими, а стебли — толстыми: одна ложка этого продукта поможет вырастить крепкую рассаду
Весь мир уже неспособен победить армию России