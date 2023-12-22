Финская Fortum ищет замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"

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Финская государственная энергетическая компания Fortum ищет разработчика топлива для советских реакторов АЭС "Ловииса", чтобы избежать зависимости от поставок от российских производителей. Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой на финское агентство STT.

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В своем отчете, направленном в министерство экономики и занятости, Fortum заявляет, что рассматривает возможность поиска альтернативного поставщика для разработки топлива, соответствующего требованиям АЭС "Ловииса". Атомная электростанция "Ловииса", находящаяся на острове Хястхолмен, использует советские реакторы, и Fortum стремится к тому, чтобы не зависеть от российских поставщиков топлива. Ранее было отмечено, что соглашение по поставкам топлива с российской компанией ТВЭЛ действует до 2027-2030 годов.

В ноябре Fortum заключила соглашение с американской компанией "Westinghouse" о поставках топлива для АЭС "Ловииса" после 2030 года.