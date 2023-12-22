Риттер: Запад не счёл нужным понять требования Путина по Украине

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что в США жалеют о том, что не прислушались к словам российского президента Владимира Путина по Украине и НАТО. Именно поэтому теперь они расплачиваются за это.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Если бы они [Запад. — ред.] понимали Путина, у них бы был хороший шанс избежать военного позора, экономических последствий и геополитической изоляции, которая настигла их после того, как Украина отказалась заключать мирные соглашения", — обратил внимание Риттер в статье для Consortium News.

При этом экс-разведчик ВС США также отметил, что прежде Запад даже не предпринял попытки понять требования российского правительства и вместо этого стал намеренно очернять как саму страну, так и её президента.

Причём, подчёркивает Риттер, преступление западных стран заключалось не только в том, что они не знали, как понять Путина, но и в том, что сознательно отказывались пытаться сделать это.