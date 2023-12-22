Столтенберг похвалил русскую линию обороны: "Сложно преодолеть"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание, что боевикам Вооружённых сил Украины сложно преодолеть оборонительные сооружения российской армии. При этом он подчеркнул, что за последние несколько недель ситуация на линии фронта не сильно изменилась. Столтенберг напомнил, что для украинских военнослужащих она по-прежнему остаётся трудной.

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"У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков", — указал генсек Североатлантического альянса в интервью германскому агентству DPA.

В то же время, Столтенберг похвалил линии обороны Вооружённых сил РФ. Он отметил, что при отсутствии военно-воздушных сил преодолеть их не представляется возможным.