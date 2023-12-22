США отключат от своей финансовой системы банки из-за нарушения санкций

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В Белом доме пригрозили банкам по всему миру, которые нарушают антироссийские санкции. Отмечается, что их планируют отключить от своей финансовой системы.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

"Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанным с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру", — отметил высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом он обратил внимание на то, что для этого в Вашингтоне собираются использовать новый исполнительный указ президента США Джо Байдена с целью усилить контроль за финансовым сектором в рамках введённых ограничений.

По словам представителя Белого дома, фундаментально данный риск на себя брать никто не хочет. Таким образом, необходимо провести соответствующую проверку и при необходимости поставить возможность доступа к финансовой системе США под угрозу.