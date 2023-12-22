В Белом доме пригрозили банкам по всему миру, которые нарушают антироссийские санкции. Отмечается, что их планируют отключить от своей финансовой системы.
"Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанным с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру", — отметил высокопоставленный представитель Белого дома.
При этом он обратил внимание на то, что для этого в Вашингтоне собираются использовать новый исполнительный указ президента США Джо Байдена с целью усилить контроль за финансовым сектором в рамках введённых ограничений.
По словам представителя Белого дома, фундаментально данный риск на себя брать никто не хочет. Таким образом, необходимо провести соответствующую проверку и при необходимости поставить возможность доступа к финансовой системе США под угрозу.
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