Фицо: РФ не потерпит военное поражение, сколько денег в Украину ни вливай

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что российская армия не потерпит военное поражение, сколько бы денег в Украину ни вливалось. Он подчеркнул, что всё оружие мира не поможет Украине.

Фото: pxfuel.com

"Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление", — отметил политик в интервью изданию pravda. sk.

При этом премьер-министр Словакии признался, что сам он не верит в военное решение ситуации на Украине. Он считает, что на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнёт диктовать Россия". А сама Словакия перестанет поставлять Украине в рамках военной помощи оружие со своих складов.

Напомним, что прежде новое правительство страны отклонило инициативу предшественников выделять Вооружённым силам Украины новый пакет военной помощи на 40,3 миллиона евро.