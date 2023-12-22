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Герасимов: Киев продолжает теракты с согласия и при поддержке Запада

1:01
Мир

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что Киев продолжает применять террористические методы борьбы при поддержке Запада. По его словам, ежедневно Украиной совершаются неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы по мирным городам, а также населённым пунктам России.

Герасимов: Киев продолжает теракты с согласия и при поддержке Запада
Фото: mil.ru

"Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб", — указал Герасимов.

При этом он добавил, что с начала проведения Россией специальной военной операцией на Украине было зафиксировано тысячи нарушений норм международного гуманитарного права.

Украинские формирования наносят удары по российским объектам при помощи оперативно-тактических ракет, крупнокалиберной артиллерии, миномётов и РСЗО.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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