Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что Киев продолжает применять террористические методы борьбы при поддержке Запада. По его словам, ежедневно Украиной совершаются неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы по мирным городам, а также населённым пунктам России.
"Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб", — указал Герасимов.
При этом он добавил, что с начала проведения Россией специальной военной операцией на Украине было зафиксировано тысячи нарушений норм международного гуманитарного права.
Украинские формирования наносят удары по российским объектам при помощи оперативно-тактических ракет, крупнокалиберной артиллерии, миномётов и РСЗО.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).