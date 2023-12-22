Германия не выдаст Украине беженцев для мобилизации

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Кроме того, немецкий чиновник отметил, что Берлин пытается добиться того, чтобы как можно больше людей из Украины сейчас получили работу на территории Германии.

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"Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — пояснил он.

19 декабря Владимир Зеленский на пресс-конференции затронул тему новой масштабной мобилизации. Он заявил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен.

Из-за больших потерь на фронте, мобилизация на Украине будет усилена, - заявил ранее Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.