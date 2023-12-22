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Германия не выдаст Украине беженцев для мобилизации

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Мир

Кроме того, немецкий чиновник отметил, что Берлин пытается добиться того, чтобы как можно больше людей из Украины сейчас получили работу на территории Германии.

Германия не выдаст Украине беженцев для мобилизации
Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

"Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — пояснил он.

19 декабря Владимир Зеленский на пресс-конференции затронул тему новой масштабной мобилизации. Он заявил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен.

Из-за больших потерь на фронте, мобилизация на Украине будет усилена, - заявил ранее Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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