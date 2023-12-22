Сенатор Коттон: обострение в Красном море приведёт к гибели американцев

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Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон считает, что обострение в Красном море "рано или поздно" приведёт к гибели американцев. Отвечая на вопрос о том, могут ли американские военнослужащие за короткий срок вынудить хуситов остановить атаки, он подчеркнул, что решению данного вопроса может способствовать "американская огневая мощь".

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by А.Бричевский is licensed under is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Это [удары — ред.] должно было случиться два месяца назад с самого первого пуска в направлении Израиля, наших кораблей или коммерческих судов, которые идут через Красное море", — обращает внимание Коттон. Его слова приводит телеканал Fox News.

Помимо этого, американский сенатор отметил, что, так как в США подобных мер не приняли, такие инциденты случаются всё чаще. Как пример, он привёл удары по американским военнослужащим в Ираке и Сирии.

Так что, резюмирует Коттон, рано или поздно американские военные погибнут, и это нанесёт ущерб экономике США.