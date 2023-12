Your browser does not support the audio element.

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон считает, что обострение в Красном море "рано или поздно" приведёт к гибели американцев. Отвечая на вопрос о том, могут ли американские военнослужащие за короткий срок вынудить хуситов остановить атаки, он подчеркнул, что решению данного вопроса может способствовать "американская огневая мощь".

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by А.Бричевский is licensed under is licensed under CC BY-SA 3.0.