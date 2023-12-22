Украине передумали поставлять истребители. Виновата Россия

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Как рассказал гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, Россия сорвала сделку по закупке Украиной истребителей за рубежом и якобы постоянно мешает закупать вооружения на мировом рынке.

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По его словам, этот документ был использован российскими дипломатами для давления на местных чиновников, которые в итоге Киеву отказали, соглашение было сорвано, потому что страна-поставщик передумала предлагать истребители.

"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", - рассказал Бельбас в комментарии для издания "Экономическая правда".

Напомним, что РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву и предупредила, что любые грузы, которые содержат вооружение для режима Зеленского, станут для России законной целью.

Также мы сообщали, что США активно пытаются заменить свою военную помощь киевскому режиму на помощь со стороны ЕС.