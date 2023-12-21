Главком ВСУ Валерий Залужный выразил одобрение законопроекту о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии подготовки.
При этом отдельные пункты документа Залужному показались лишними. В частности, главком ВСУ посчитал, что Киев не должен мобилизовывать женщин.
Вместе с тем Залужный считает, что инвалиды 2-й группы подлежат призыву в ВСУ, хотя согласно законопроекту их следует от этого освободить.
Кроме того, главкому показалось, что в установлении строгих сроков ротации военнослужащих нет необходимости.
С остальными пунктами законопроекта о мобилизации на Украине Залужный согласился.
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