Орбан: самое главное, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией

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Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что самым главным для него является то, чтобы у Венгрии не было общей границы с Российской Федерацией.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

"Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всём остальном", — цитирует Орбана ТАСС.

Однако в вопросе будущего границы с соседней Украиной, по словам премьера, внимание Венгрии обращено только на себя. Он отметил, что страна не занимается чужими территориями и границами.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что приём Украины в Евросоюз обошёлся бы ЕС в 150-190 миллиардов евро.

По словам Орбана, эти деньги недополучили бы сами страны, входящие в сообщество. А потому Будапешт выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета.

И пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины, заявил Виктор Орбан.