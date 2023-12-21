Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что самым главным для него является то, чтобы у Венгрии не было общей границы с Российской Федерацией.
"Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всём остальном", — цитирует Орбана ТАСС.
Однако в вопросе будущего границы с соседней Украиной, по словам премьера, внимание Венгрии обращено только на себя. Он отметил, что страна не занимается чужими территориями и границами.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что приём Украины в Евросоюз обошёлся бы ЕС в 150-190 миллиардов евро.
По словам Орбана, эти деньги недополучили бы сами страны, входящие в сообщество. А потому Будапешт выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета.
И пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины, заявил Виктор Орбан.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".