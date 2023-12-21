Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на то, во что обходится Парижу поддержка Украины.
Таким образом политик прокомментировал решение выделить очередной транш для Киева.
Филиппо напомнил со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, что Украине было обещано выделить новые 1,5 миллиарда евро, из которых значительная часть приходится в том числе и на Францию.
"То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС — это война. Это разорение", — написал Филиппо в соцсети X.
Политик считает, что Франции необходимо немедленно выйти из ЕС, а мировым лидерам подумать, как быстрее прекратить разорительный для всех украинский конфликт.
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