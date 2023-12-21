Китай потребовал от Украины убрать компанию КНР из списка спонсоров военного конфликта

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Китай обратился к Украине с предупреждением в ответ на включение китайской компании в список спонсоров военного конфликта.

Фото: https://cdn.canadianmetalworking.com

Китай потребовал у Украины убрать Китайскую железнодорожную строительную корпорацию из перечня спонсоров вооружённого конфликта на Украине.

"Мы решительно выступаем против включения китайских предприятий в список соответствующими организациями украинской стороны и требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила свои ошибки", — заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ранее сообщалось, что Китай стал для России главным источником туристов.