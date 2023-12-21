Китай обратился к Украине с предупреждением в ответ на включение китайской компании в список спонсоров военного конфликта.
Китай потребовал у Украины убрать Китайскую железнодорожную строительную корпорацию из перечня спонсоров вооружённого конфликта на Украине.
"Мы решительно выступаем против включения китайских предприятий в список соответствующими организациями украинской стороны и требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила свои ошибки", — заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.
Ранее сообщалось, что Китай стал для России главным источником туристов.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".