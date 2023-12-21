NetEase: Россия неожиданно сорвала триумф США в Совбезе ООН

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Недавно прошло срочное заседание Совбеза ООН, которое было созвано в связи с очередным испытанием КНДР межконтинентальной ракеты. В ходе заседания разгорелся спор между российским и американским дипломатами, отмечается в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

Фото: ЦТАК

Представитель Северной Кореи Ким Сон заявил, что запуск ракеты был ответом на угрозы со стороны США и их союзников. Это заявление раскритиковал американский дипломат Роберт Вуд.

Поддержанный представителями других стран, в основном западных, Вуд начал оказывать давление на северокорейского коллегу. С использованием заранее подготовленного заявления он критиковал Пхеньян за предыдущие запуски ракет и утверждал, что молчание Совета Безопасности ООН по отношению к КНДР неприемлемо.

Однако российская представительница, заместитель посла в ООН Анна Евстигнеева, вмешалась в спор, назвав осуждение Северной Кореи односторонним.

Она обвинила США в развертывании своей военной машины в регионе. Это стало неожиданным поворотом и изменило динамику разговора. Триумф американской дипломатии не состоялся, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Россия выступила на стороне КНДР, что по мнению авторов материала, кардинально меняет баланс сил на Корейском полуострове.

Хотя, надо заметить, что хорошие отношения между Россией и КНДР давно уже не являются секретом. Так что не совсем понятно, почему авторы материала решили обратить внимание именно на дискуссию в Совбезе ООН.

Ведь очевидно, что Россия не стала бы присоединяться к критике США, поскольку американских представителей и в самом деле сложно считать объективными.