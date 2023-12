Бывший офицер ВС США Юджин Виндман считает, что после поражения Украины Североатлантическому альянсу придётся сражаться с РФ. При этом, подчёркивает американский военный, после разгрома Вооружённых сил Украины Россия станет ещё более мощной.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.