Экс-подполковник США Виндман: НАТО придётся воевать с РФ после поражения Украины

Бывший офицер ВС США Юджин Виндман считает, что после поражения Украины Североатлантическому альянсу придётся сражаться с РФ. При этом, подчёркивает американский военный, после разгрома Вооружённых сил Украины Россия станет ещё более мощной.

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"Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца", — объясняет Виндман.

При этом в России уже не раз указывали на то, что у страны нет агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и государств-членов Североатлантического альянса.