Бывший офицер ВС США Юджин Виндман считает, что после поражения Украины Североатлантическому альянсу придётся сражаться с РФ. При этом, подчёркивает американский военный, после разгрома Вооружённых сил Украины Россия станет ещё более мощной.
"Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца", — объясняет Виндман.
При этом в России уже не раз указывали на то, что у страны нет агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и государств-членов Североатлантического альянса.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".