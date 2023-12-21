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Инфекционист Тимаков: грипп А угрожает почти всем россиянам

2:03
Мир

Грипп А, вызвавший снятие с поезда 125 детей и приведший к смерти одной девочки, распространяется по всей территории России. Под угрозой находятся все коллективы, не обладающие иммунитетом к этому вирусу, заявил инфекционист и врач-педиатр Евгений Тимаков в интервью для URA. RU.

Инфекционист Тимаков: грипп А угрожает почти всем россиянам
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости во всех регионах и среди различных групп населения. Ситуация опасная, и необходимо вводить карантин при первых признаках инфекционного процесса. Грипп А, который сейчас циркулирует, является гонконгским. Он более агрессивен и активен по сравнению с другими штаммами. Существует больший риск осложнений и летальности. Следовательно, коллективы без иммунитета могут заразиться при контакте с источником инфекции, учитывая, что инкубационный период составляет несколько часов до трех-четырех дней", — отметил Тимаков.

Он подчеркнул, что гонконгский грипп представляет более высокий риск по сравнению со свиным.

"Болезнь может протекать в легкой, скрытой или тяжелой форме в зависимости от организма. Летальность гонконгского гриппа может достигать 4%, в то время как у свиного гриппа она составляет до 1,5%. Группы населения, наиболее подверженные риску, включают пожилых людей, детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также тех, кто подвергается постоянному стрессу или высоким физическим нагрузкам на работе", — подчеркнул специалист.

Врач указал на несколько факторов, способствующих высокой заболеваемости среди детей, которых сняли с поезда.

"Замкнутое пространство без проветривания, скученность людей. Скорее всего, эти дети не были привиты от гриппа. Они проходили через инфекционный хаб — вокзал, где встречаются множество различных людей, и, вероятно, кто-то из них был больным", — пояснил Тимаков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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