Лукашенко лишился голоса

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Белоруссия

Александр Лукашенко потерял голос. В четверг он проводил совещание с правительством сиплым полушёпотом.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

Президент Белоруссии объяснил, что это для него вынужденная мера.

"Голоса нет, поэтому будем шёпотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", — прохрипел он.

На заседании рассматривались вопросы совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Снятое там видео пресс-служба Лукашенко выложила в телеграм-канале "Пул первого" с подписью: "Деньги любят тишину!".

В мае белорусский лидер пропал из публичного пространства на несколько дней, потом появился на совещании с военными с таким же осипшим голосом, при этом вид у него был нездоровый, а в руке торчал катетер от капельницы.