Александр Лукашенко потерял голос. В четверг он проводил совещание с правительством сиплым полушёпотом.
Президент Белоруссии объяснил, что это для него вынужденная мера.
"Голоса нет, поэтому будем шёпотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", — прохрипел он.
На заседании рассматривались вопросы совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Снятое там видео пресс-служба Лукашенко выложила в телеграм-канале "Пул первого" с подписью: "Деньги любят тишину!".
В мае белорусский лидер пропал из публичного пространства на несколько дней, потом появился на совещании с военными с таким же осипшим голосом, при этом вид у него был нездоровый, а в руке торчал катетер от капельницы.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".