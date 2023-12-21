Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как долго продлится украинский конфликт, если Запад перестанет поддерживать Киев.
По мнению политика, в случае прекращения западной помощи конфликт на Украине будет улажен в течение пяти дней.
Аксёнов уверен, что у Киева нет абсолютно никаких шансов победить Россию.
"Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину. Как только Запад прекратит военную помощь прямую, пять дней — на этом все закончится", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине может быть завершён двумя путями: добровольной и согласованной демилитаризацией Украины или же силовым способом.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".