Глава Крыма Аксёнов считает, что украинский конфликт может быть завершён за пять дней

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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как долго продлится украинский конфликт, если Запад перестанет поддерживать Киев.

Фото: wikimedia.org by Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым is licensed under CC BY 4.0

По мнению политика, в случае прекращения западной помощи конфликт на Украине будет улажен в течение пяти дней.

Аксёнов уверен, что у Киева нет абсолютно никаких шансов победить Россию.

"Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину. Как только Запад прекратит военную помощь прямую, пять дней — на этом все закончится", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине может быть завершён двумя путями: добровольной и согласованной демилитаризацией Украины или же силовым способом.