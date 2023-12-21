Аксёнов отреагировал на угрозы Умерова Крыму, не выбирая выражений

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал угрозы министра обороны Украины Рустема Умерова захватить полуостров в 2024 году.

Фото: wikimedia.org by Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым is licensed under CC BY 4.0

Такие планы Умеров озвучил ранее в интервью европейским СМИ. "Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", — заявил он.

"Не комментирую заявления придурков разных. Что за персонаж Умеров — я думал, может, умный там, или инициативный. Нет, клоун, которому в школе все давали подзатыльники, ничего не представляющий из себя персонаж. Я разговаривал с одноклассниками — было интересно понять ход мыслей этого человека, логику принятия решений. Понял, что абсолютная пустота, поставлен для картинки", — высказался Аксёнов.

Он раскритиковал Умерова за его гордость крымским происхождением: "Эту тварь я крымчанином назвать не могу".

По словам Аксёнова, Крым в полной безопасности. "Не слушайте этих фриков и клоунов, дырку им от бублика, а не Крым", — заключил он.

"Глава Крыма Сергей Аксёнов очушпанил министра обороны Украины Рустема Умерова", — резюмируют z-каналы.