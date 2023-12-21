Арестович* обвинил Запад в нежелании обороняться: у европейцев есть единое решение – сдаться

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Алексей Арестович* отреагировал на результаты опросов жителей Германии, которые не горят желанием защищать страну с оружием в руках в случае военного вторжения.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Украинский военный аналитик считает, что Запад не видит в лице украинцев защитников Европы от угрозы со стороны ВС РФ.

Он отметил, что жители Европы не желают воевать, что подтвержается недавними опросами граждан Польши и Германии.

"У европейцев есть единое решение на такой случай — сдаться", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.