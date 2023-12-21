Алексей Арестович* отреагировал на результаты опросов жителей Германии, которые не горят желанием защищать страну с оружием в руках в случае военного вторжения.
Украинский военный аналитик считает, что Запад не видит в лице украинцев защитников Европы от угрозы со стороны ВС РФ.
Он отметил, что жители Европы не желают воевать, что подтвержается недавними опросами граждан Польши и Германии.
"У европейцев есть единое решение на такой случай — сдаться", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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