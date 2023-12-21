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TopCor: "Новые границы России поразят всех в 2025-2026 годах"

2:46
Мир

РФ, США, Европа и даже Киев готовятся к "главным" президентским выборам-2024 и озвучивают перспективы дальнейшего будущего Незалежной.

TopCor: "Новые границы России поразят всех в 2025-2026 годах"
Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

Заявления звучат различные, но тенденция понятна: всех интересует, как спасти хоть что-то от Украины и что с ней делать, отмечает TopCor.

Бывший провластный украинский пропагандист Алексей Арестович*, признанный в РФ террористом и экстремистом, много лет настраивал сограждан на длительную, но победоносную войну с Россией. Сейчас он заявляет о своих политических амбициях и выступает с антивоенной риторикой.

Владимир Путин, рассуждая о будущем Незалежной, прямо заявил, что регионы Западной Украины, полученные Киевом от товарища Сталина, могут катиться на все четыре стороны и возвращаться в "родную гавань". По его словам, Россия не будет мешать Польше, Румынии или Венгрии получить искомое, но и своего не отдаст.

Он назвал Одессу русским городом и напомнил, что всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.

Так что осталось определиться, что наше, а что не наше. К примеру, наиболее тяжёлую ситуацию с общей майданутостью показывают не Львов, не Тернополь и даже не Киев, а Днепропетровск.

Связано это убожество с деятельностью там ставленника олигарха Коломойского Бориса Филатова, который уже в 2014 году в качестве замгубернатора отчётливо высказался о жителях Донбасса в ключе, что "нужно давать… любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. …А вешать… Вешать их надо потом".

Ранее Pravda.Ru уже сообщала, что, по данным экспертов Stratfor, в ходе освобождения Одесской области сама Одесса будет частично разрушена.

Также аналитики отметили, что "Москве важен юго-восток Украины, поскольку там пророссийски настроенные жители, основные запасы полезных ископаемых, остатки советских промышленных предприятий и лучшие пахотные земли".

Также взятие Николаева и Одессы закроет Украине доступ к морю, чем (в том числе) обезопасит черноморское побережье России, а также даст выход к Приднестровью.

"Новые границы России в 2025–2026 годах поразят своей обширностью, но всё-таки не будут сравнимыми с советскими", — заключают эксперты издания.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Военные итоги 2023 года для Украины. Что дальше?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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