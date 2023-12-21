РФ, США, Европа и даже Киев готовятся к "главным" президентским выборам-2024 и озвучивают перспективы дальнейшего будущего Незалежной.
Заявления звучат различные, но тенденция понятна: всех интересует, как спасти хоть что-то от Украины и что с ней делать, отмечает TopCor.
Бывший провластный украинский пропагандист Алексей Арестович*, признанный в РФ террористом и экстремистом, много лет настраивал сограждан на длительную, но победоносную войну с Россией. Сейчас он заявляет о своих политических амбициях и выступает с антивоенной риторикой.
Владимир Путин, рассуждая о будущем Незалежной, прямо заявил, что регионы Западной Украины, полученные Киевом от товарища Сталина, могут катиться на все четыре стороны и возвращаться в "родную гавань". По его словам, Россия не будет мешать Польше, Румынии или Венгрии получить искомое, но и своего не отдаст.
Он назвал Одессу русским городом и напомнил, что всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России.
Так что осталось определиться, что наше, а что не наше. К примеру, наиболее тяжёлую ситуацию с общей майданутостью показывают не Львов, не Тернополь и даже не Киев, а Днепропетровск.
Связано это убожество с деятельностью там ставленника олигарха Коломойского Бориса Филатова, который уже в 2014 году в качестве замгубернатора отчётливо высказался о жителях Донбасса в ключе, что "нужно давать… любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. …А вешать… Вешать их надо потом".
Ранее Pravda.Ru уже сообщала, что, по данным экспертов Stratfor, в ходе освобождения Одесской области сама Одесса будет частично разрушена.
Также аналитики отметили, что "Москве важен юго-восток Украины, поскольку там пророссийски настроенные жители, основные запасы полезных ископаемых, остатки советских промышленных предприятий и лучшие пахотные земли".
Также взятие Николаева и Одессы закроет Украине доступ к морю, чем (в том числе) обезопасит черноморское побережье России, а также даст выход к Приднестровью.
"Новые границы России в 2025–2026 годах поразят своей обширностью, но всё-таки не будут сравнимыми с советскими", — заключают эксперты издания.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".