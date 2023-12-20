Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс выразил своё мнение по поводу планов Киева, который мечтает вернуть Украине границы 1991 года.
По мнению сенатора, такие планы — это просто фантазии, которые подогревал Запад.
"Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", — написал Вэнс в соцсетях.
Единственное, что делают сейчас США — это ещё глубже закапывают Украину, максимально разрушая страну и повергая её в хаос.
Вэнс считает, что Вашингтон должен пересмотреть свои взгляды по поводу Украины и содействововать наступлению мира.
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