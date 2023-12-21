Школьница в США избежала диабетической комы благодаря своей собаке

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В американском штате Вирджиния семейный пес сыграл решающую роль в спасении девятилетней девочки, страдающей диабетом.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

По данным Daily Mail, родители маленькой школьницы с диагнозом диабета первого типа внимательно следили за уровнем глюкозы в крови своей дочери, используя различные глюкометры. Их домашний пес, прошедший специальное обучение, научился распознавать изменения в запахе, связанные с повышением уровня сахара в крови.

Однажды, когда родители смотрели телевизор, лабрадор по имени Спай внезапно подбежал к ним, начав громко лаять, и метко направил их в комнату дочери.

Поднявшись к спящей девочке, родители обнаружили, что уровень сахара в ее крови сильно превысил норму. Даже новый глюкометр, который издает звуковой сигнал при повышении уровня сахара, не сработал. Благодаря чувству запаха у пса удалось своевременно обнаружить проблему и спасти девочку от возможных осложнений.