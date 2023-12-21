В американском штате Вирджиния семейный пес сыграл решающую роль в спасении девятилетней девочки, страдающей диабетом.
По данным Daily Mail, родители маленькой школьницы с диагнозом диабета первого типа внимательно следили за уровнем глюкозы в крови своей дочери, используя различные глюкометры. Их домашний пес, прошедший специальное обучение, научился распознавать изменения в запахе, связанные с повышением уровня сахара в крови.
Однажды, когда родители смотрели телевизор, лабрадор по имени Спай внезапно подбежал к ним, начав громко лаять, и метко направил их в комнату дочери.
Поднявшись к спящей девочке, родители обнаружили, что уровень сахара в ее крови сильно превысил норму. Даже новый глюкометр, который издает звуковой сигнал при повышении уровня сахара, не сработал. Благодаря чувству запаха у пса удалось своевременно обнаружить проблему и спасти девочку от возможных осложнений.
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