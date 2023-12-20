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Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка

1:13
Мир

Подростка Алекса Битти, исчезнувшего во время поездки по испанскому курорту с мамой и дедушкой в 2017 году, нашли спустя шесть лет благодаря случайному обнаружению курьером.

Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка
Фото: Нейросеть Шедеврум

Мальчик бродил по Франции, имея при себе скейтборд и фонарик. Исчезновение стало причиной расследования в Великобритании, в рамках которого бабушка подозревала похищение Алекса мамой и дедушкой из-за разногласий относительно будущего ребенка. Полиция обеих стран активно вела поиски в течение шести лет, сообщает Telegram-канал Baza.

В 2023 году водитель службы доставки обнаружил подростка во французском городе Ревелер. После трехчасового разговора с подростком, водитель узнал, что он жил в Испании, затем переехал во Францию с духовной общиной, и, наконец, решил вернуться к родным в Великобританию. Водитель доставил Битти в полицейский участок, а затем подтвердил свои наблюдения в редакции местной газеты.

Бабушка Алекса уже пообщалась с внуком и отметила его трансформацию в настоящего мужчину после долгого периода разлуки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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