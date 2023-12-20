Власти украинского Днепра отняли у Леонида Брежнева звание почетного жителя города

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Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев больше не является почетным гражданином украинского города Днепр.

Фото: ru.freepik.com

Власти находящегося на востоке Украины города Днепр, который раньше назывался Днепропетровск, приняли решение лишить Леонида Брежнева звания почетного гражданина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Очень коротко по результатам последней сессии [городского совета] 2023 года. <…> Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра", — лаконично информировал горожан Филатов.

При этом, власти украинского города, большинство которого составляют русскоязычные жители, еще в сентябре собирались лишить Брежнева звания почетного гражданина, но не нашли для этого юридических оснований

К слову, за годы своей партийной и государственной деятельности Леонид Брежнев сделал немало полезного для Днепропетровска, где он руководил местным обкомом КПСС. В частности, под его руководством шло послевоенное восстановление города и промышленных предприятий.