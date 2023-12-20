Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев больше не является почетным гражданином украинского города Днепр.
Власти находящегося на востоке Украины города Днепр, который раньше назывался Днепропетровск, приняли решение лишить Леонида Брежнева звания почетного гражданина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Очень коротко по результатам последней сессии [городского совета] 2023 года. <…> Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра", — лаконично информировал горожан Филатов.
При этом, власти украинского города, большинство которого составляют русскоязычные жители, еще в сентябре собирались лишить Брежнева звания почетного гражданина, но не нашли для этого юридических оснований
К слову, за годы своей партийной и государственной деятельности Леонид Брежнев сделал немало полезного для Днепропетровска, где он руководил местным обкомом КПСС. В частности, под его руководством шло послевоенное восстановление города и промышленных предприятий.
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